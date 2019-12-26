Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Зверобой и Федыне - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генпрокуратура Украины вернула без согласования проект сообщение о подозрении народногму депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федыне и военнослужащей Маруси Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.
"По поводу проекта уведомление о подозрении, насколько мне известно, она была возвращена Генеральной прокуратуры без согласования, аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, которое является народным депутатом Украины", - сказала Иванова.
По ее словам, пока не будет принято решение касательно указанного лица проект сообщение о подозрении является таким, который не согласован.
"Как будет развиваться ситуация дальше - я пока предсказать не могу, потому что здесь в дальнейшем, в мере того, как будет развиваться следствие, в мере того, насколько доказательств будет добыто, в том числе и по народному депутату, и по гражданке, возможно будет подготовлен другой документ или как-то скорректирован", - добавила пресс-секретарь ГБР.
Напомним, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федына и гражданка Маруся Зверобой, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.
26 ноября Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении Федыне и Зверобой из-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.