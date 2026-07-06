Марта Костюк впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Киев • УНН
Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла в 1/8 финала американку Эшли Крюгер. Костюк дважды победила со счётом 6:4 и встретится с победителем пары Паолини-Эала.
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в 1/8 американку Эшли Крюгер, передает УНН.
Детали
Марта Костюк дважды одержала победу в двух сетах с одинаковым счетом - 6:4 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с победителем пары Жасмин Паолини и Александры Эалы.
После победы Костюк выложила в stories, подписав: "Believe"
Также сегодня украинско-румынский дуэт Марта Костюк - Елена-Габриэла Русе сыграют в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира против Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды). Начало - 16:20.
Напомним
Марта Костюк уступила мирре андреевой в полуфинале Ролан Гаррос со счетом 1:6, 3:6. Украинка покинула турнир после поражения от "нейтральной" теннисистки.