Марта Костюк выбыла из US Open-2024, проиграв Эмме Наварро

Первая ракетка Украины Марта Костюк завершила свое участие на US Open-2024, проиграв в трех сетах 13-й сеяной турнира, американке Эмме Наварро. Несмотря на впечатляющую борьбу и камбэк после поражения в первом сете, украинская теннисистка не смогла одолеть соперницу, передает УНН.

Детали

На пути к 1/16 финала Костюк продемонстрировала великолепную игру, уверенно обыграв американку Маккартни Кессер в первом раунде и британку Гарриет Дарт во втором. Таким образом, она повторила свой лучший результат на US Open - выход в третий круг, как и в 2020 году.

Эмма Наварро, следующая соперница Костюк, имела сильный сезон, выиграв турнир в Хобарте и дойдя до четвертьфинала Уимблдона, что позволило ей подняться на 12-е место мирового рейтинга.

Несмотря на поражение, Марта Костюк продолжает демонстрировать высокий уровень игры, и болельщики с нетерпением ждут ее новых достижений в следующих турнирах.

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