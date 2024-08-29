Элина Свитолина уверенно выходит в третий круг US Open
Киев • УНН
Элина Свитолина победила Ангелину Калинину в украинском «дерби» на US Open со счетом 6:1, 6:2. В следующем раунде Свитолина встретится с действующей чемпионкой турнира Коко Гофф.
Элина Свитолина выходит в третий круг US Open. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг US Open, одержав победу в украинском «дерби» против Ангелины Калининой. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Свитолиной, которая быстро продемонстрировала свое преимущество на корте.
Впереди у Свитолиной испытание - ее следующей соперницей станет действующая победительница US Open и третья ракетка мира американка Коко Гофф.
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