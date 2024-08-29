Еліна Світоліна впевнено виходить до третього кола US Open
Київ • УНН
Еліна Світоліна перемогла Ангеліну Калініну в українському "дербі" на US Open з рахунком 6:1, 6:2. У наступному раунді Світоліна зустрінеться з чинною чемпіонкою турніру Коко Гофф.
Еліна Світоліна виходить до третього кола US Open. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола US Open, здобувши перемогу в українському "дербі" проти Ангеліни Калініної. Матч завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь Світоліної, яка швидко продемонструвала свою перевагу на корті.
Попереду у Світоліної випробування – її наступною суперницею стане чинна переможниця US Open і третя ракетка світу американка Коко Гофф.
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