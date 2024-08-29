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Еліна Світоліна впевнено виходить до третього кола US Open

Еліна Світоліна впевнено виходить до третього кола US Open

Київ • УНН

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Еліна Світоліна перемогла Ангеліну Калініну в українському "дербі" на US Open з рахунком 6:1, 6:2. У наступному раунді Світоліна зустрінеться з чинною чемпіонкою турніру Коко Гофф.

Еліна Світоліна виходить до третього кола US Open. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола US Open, здобувши перемогу в українському "дербі" проти Ангеліни Калініної. Матч завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь Світоліної, яка швидко продемонструвала свою перевагу на корті.

Попереду у Світоліної випробування – її наступною суперницею стане чинна переможниця US Open і третя ракетка світу американка Коко Гофф.

Олімпіада-2024: тенісистка Костюк змогла пробитись в 1/4 фіналу, а Світоліна вилетіла30.07.24, 19:45 • 22062 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт

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