Марта Костюк вибула з US Open-2024, програвши Еммі Наварро
Київ • УНН
Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступ на US Open-2024, поступившись американці Еммі Наварро у трьох сетах. Костюк повторила свій найкращий результат на турнірі, дійшовши до третього кола.
Перша ракетка України Марта Костюк завершила свою участь на US Open-2024, програвши у трьох сетах 13-й сіяній турніру, американці Еммі Наварро. Незважаючи на вражаючу боротьбу та камбек після поразки у першому сеті, українська тенісистка не змогла здолати суперницю, передає УНН.
Деталі
На шляху до 1/16 фіналу Костюк продемонструвала чудову гру, впевнено обігравши американку Маккартні Кессер у першому раунді та британку Гаррієт Дарт у другому. Таким чином, вона повторила свій найкращий результат на US Open — вихід до третього кола, як і у 2020 році.
Емма Наварро, наступна суперниця Костюк, мала сильний сезон, вигравши турнір у Хобарті та дійшовши до чвертьфіналу Вімблдону, що дозволило їй піднятися на 12-те місце світового рейтингу.
Попри поразку, Марта Костюк продовжує демонструвати високий рівень гри, і вболівальники з нетерпінням чекають її нових досягнень у наступних турнірах.
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