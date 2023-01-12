Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете драгоценные камни

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Опал, богатый водой, был найден в марсианском кратере Гейла марсоходом NASA Curiosity.

Марсоход NASA Curiosity, который сейчас исследует кратер, ранее передал данные со своего спектрометра DAN (Dynamic Albedo of Neutrons), которые затем были проанализированы группой исследователей. Как на старых, так и на новых изображениях Curiosity они заметили в разломах кольца светлого осадка, которые выделялись из-за своего цвета; дальнейшие исследования показали, что светлый камень на самом деле был опалом.

Поскольку опал в основном состоит из воды и кремнезема, наличие этого минерала может означать, что когда-то там было достаточно воды, чтобы сделать глубины этих разломов пригодными для жизни, отмечает издание. Кроме того, как сообщается, однажды опал, который сейчас находится на Марсе, возможно, можно будет использовать для извлечения воды, хранящейся внутри, что станет источником воды для любых миссий экипажа на Красную планету.

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