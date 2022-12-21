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Пролетів 62 метри над поверхнею Марса: у NASA розповіли подробиці нового рейсу гелікоптера Ingenuity Mars

Пролетів 62 метри над поверхнею Марса: у NASA розповіли подробиці нового рейсу гелікоптера Ingenuity Mars

Київ • УНН

 • 893195 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Гелікоптер NASA Ingenuity Mars, який супроводжує марсохід NASA Perseverance, завершив рейс №37, інформує УНН з посиланням на сторінку NASA в Twitter.

Цитата

"На вихідних Mars Helicopter завершив рейс 37! Ingenuity пролетів 62 метри над поверхнею Марса протягом 55,16 секунди на максимальній висоті 10 метрів, щоб змінити своє положення та випробувати нові можливості програмного забезпечення для польоту", - йдеться в повідомленні.

Over the weekend, the #MarsHelicopter completed Flight 37! Ingenuity traveled 203 feet (62 meters) above the Martian surface for 55.16 seconds at a max altitude of 33 feet (10 meters) to reposition itself and test new flight software capabilities. https://t.co/1CXIWefLCQ pic.twitter.com/bmNrEtzqss

— NASA JPL (@NASAJPL) December 20, 2022

Додамо

Політ гелікоптера NASA Ingenuity Mars є першим випробуванням польоту з двигуном на іншій планеті. Він був створений легким і достатньо міцним, щоб сховатися під марсоходом під час подорожі на Марс і функціонувати в суворих умовах планети після прибуття на її поверхню.

NASA Ingenuity Mars летить самостійно, без контролю людини. Він злітає та приземляється, отримуючи мінімальні команди із Землі, надіслані заздалегідь.

Нагадаємо

Марсіанський гелікоптер Ingenuity пролетить над пагорбами Червоної планети.

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