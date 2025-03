Пролетів 62 метри над поверхнею Марса: у NASA розповіли подробиці нового рейсу гелікоптера Ingenuity Mars

Цитата

"На вихідних Mars Helicopter завершив рейс 37! Ingenuity пролетів 62 метри над поверхнею Марса протягом 55,16 секунди на максимальній висоті 10 метрів, щоб змінити своє положення та випробувати нові можливості програмного забезпечення для польоту", - йдеться в повідомленні.

Політ гелікоптера NASA Ingenuity Mars є першим випробуванням польоту з двигуном на іншій планеті. Він був створений легким і достатньо міцним, щоб сховатися під марсоходом під час подорожі на Марс і функціонувати в суворих умовах планети після прибуття на її поверхню.

NASA Ingenuity Mars летить самостійно, без контролю людини. Він злітає та приземляється, отримуючи мінімальні команди із Землі, надіслані заздалегідь.

