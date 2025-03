Пролетел 62 метра над поверхностью Марса: в NASA рассказали подробности нового рейса вертолета Ingenuity Mars

Цитата

"На выходных Mars Helicopter завершил рейс 37! Ingenuity пролетел 62 метра над поверхностью Марса в течение 55,16 секунды на максимальной высоте 10 метров, чтобы изменить свое положение и опробовать новые возможности программного обеспечения для полета", - говорится в сообщении.

Over the weekend, the #MarsHelicopter completed Flight 37! Ingenuity traveled 203 feet (62 meters) above the Martian surface for 55.16 seconds at a max altitude of 33 feet (10 meters) to reposition itself and test new flight software capabilities. https://t.co/1CXIWefLCQ pic.twitter.com/bmNrEtzqss

— NASA JPL (@NASAJPL) December 20, 2022

Добавим

Полет вертолета NASA Ingenuity Mars является первым испытанием полета с двигателем на другой планете. Он был создан легким и достаточно крепким, чтобы спрятаться под марсоходом во время путешествия на Марс и функционировать в суровых условиях планеты по прибытии на ее поверхность.

NASA Ingenuity Mars летит без помощи других, без контроля человека. Он взлетает и приземляется, получая минимальные команды с Земли, посланные заранее.

Напомним

Марсианский вертолет Ingenuity пролетит над холмами Красной планеты.