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Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті дорогоцінне каміння

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті дорогоцінне каміння - опали, пише Space.com, інформує УНН.

Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті дорогоцінне каміння

Деталі

Опал, багатий на воду, був знайдений у марсіанському кратері Гейла марсоходом NASA Curiosity.

Марсохід NASA Curiosity, який зараз досліджує кратер, раніше передав дані зі свого спектрометра DAN (Dynamic Albedo of Neutrons), які потім були проаналізовані групою дослідників. Як на старих, так і на нових зображеннях Curiosity вони помітили у розломах кільця світлого осаду, які виділялися через свій колір; подальші дослідження показали, що світлий камінь насправді був опалом.

Оскільки опал переважно складається з води та кремнезему, наявність цього мінералу може означати, що колись там було достатньо води, щоб зробити глибини цих розломів придатними для життя, відзначає видання. Крім того, як повідомляється, одного дня опал, який зараз знаходиться на Марсі, можливо, можна буде використати для отримання води, що зберігається всередині, що стане джерелом води для будь-яких місій екіпажу на Червону планету.

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