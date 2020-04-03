Маршрутчики отказались работать в Кропивницком: перевозки экономически невозможны
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вчера, 2 апреля, пассажирский транспорт в Кропивницком, работающий в режиме маршрутных такси, не вышел на свои маршруты. Об этом сообщили в преcc-службе городского совета, передает УНН.
"Владельцы некоторых таких маршрутов считают перевозки по семь пассажиров, как это предусмотрено действующим постановлением Кабинета Министров Украины, экономически невозможным. Патрульная полиция пристально следит за соблюдение правил перевозок во время карантина и составляет на нарушителей протоколы", - сообщили в пресс-службе.
Такой режим работы привел к убыточной деятельности перевозчиков, с которыми управления развития транспорта и связи заключило договоры на регулярные перевозки в режиме маршрутного такси. Во избежание убыточной деятельности, начиная с 18 марта, перевозчики ежедневно сокращали количество транспортных средств на своих маршрутах. Существенное уменьшением количества транспортных средств на маршрутах города привело к ухудшению состояния пассажирских перевозок в городе.
По состоянию на четверг на автобусных маршрутах, которые обслуживаются в режиме маршрутного такси, обеспечивают перевозку пассажиров 9 автобусов марки БАЗ-2315.
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Сейчас в управлении развития транспорта и связи городского совета прорабатывают вопрос введения регулярных специальных рейсов. С целью обеспечения перевозок пассажиров, которые обеспечивают жизнедеятельность города, предлагают внести на рассмотрение внеочередной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций городского совета города Кропивницкого вопрос введения на период действия режима чрезвычайной ситуации регулярных специальных перевозок общественным транспортом на троллейбусных и автобусных маршрутах в часы "пик" исключительно работников медицинской сферы, полиции, спецслужб и работников критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города, по специальным пропускам.
При этом перевозчикам позволят осуществлять перевозки пассажиров в режиме регулярных специальных перевозок по закрепленным за ними маршрутам без разработки паспорта городского автобусного маршрута регулярных специальных перевозок.
Напомним, в Кировоградской области ввели в действие дополнительные ограничительные меры во время карантина.