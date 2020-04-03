Маршрутники відмовились працювати в Кропивницькому: перевезення економічно неможливе

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вчора, 2 квітня, пасажирський транспорт у Кропивницькому, що працює у режимі маршрутних таксі, не вийшов на свої маршрути. Про це поінформували в преccлужбі міської ради, передає УНН.

“Власники деяких таких маршрутів вважають перевезення по сім пасажирів, як це передбачено чинною постановою Кабінету Міністрів України, економічно неможливим. Патрульна поліція пильно стежить за дотримання правил перевезень під час карантину і складає на порушників протоколи”, — повідомили в пресслужбі.

Такий режим роботи призвів до збиткової діяльності перевізників, з якими управління розвитку транспорту та зв’язку уклало договори на регулярні перевезення у режимі маршрутного таксі. З метою уникнення збиткової діяльності, починаючи з 18 березня, перевізники щоденно скорочували кількість транспортних засобів на своїх маршрутах. Суттєве зменшенням кількості транспортних засобів на маршрутах міста призвело до погіршення стану пасажирських перевезень у місті.

Станом на четверг на автобусних маршрутах міста, які обслуговуються у режимі маршрутного таксі, забезпечують перевезення пасажирів 9 автобусів марки БАЗ-2315.

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Наразі в управлінні розвитку транспорту та зв’язку міської ради опрацьовують питання запровадження регулярних спеціальних рейсів. З метою забезпечення перевезень пасажирів, які забезпечують життєдіяльність міста, пропонують внести на розгляд позачергової комісії техногенно — екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради міста Кропивницького питання запровадження на період дії режиму надзвичайної ситуації регулярних спеціальних перевезень громадським транспортом на тролейбусних та автобусних маршрутах міста у години “пік” виключно працівників медичної сфери, поліції, спецслужб та працівників критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, за спеціальними перепустками.

При цьому перевізникам дозволять здійснювати перевезення пасажирів в режимі регулярних спеціальних перевезень за закріпленими за ними маршрутами без розроблення паспорту міського автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень.

Нагадаємо, на Кіровоградщині ввели в дію додаткові обмежувальні заходи під час карантину.

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