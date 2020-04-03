Маршрутники відмовились працювати в Кропивницькому: перевезення економічно неможливе

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вчора, 2 квітня, пасажирський транспорт у Кропивницькому, що працює у режимі маршрутних таксі, не вийшов на свої маршрути. Про це поінформували в преccлужбі міської ради, передає УНН.