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У Кропивницькому пасажири розбили скло автобуса через небажання одягати маски

У Кропивницькому пасажири розбили скло автобуса через небажання одягати маски

Київ • УНН

 • 16395 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Кропивницькому пасажири розбили лобове скло автобуса через прохання кондукторки одягнути маски. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає кореспондент УНН.

Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26. До салону автобуса кропивничани зайшли на кінцевій зупинці. Кондуктор зауважила, що через карантинні заходи, проїзд можливий лише у масках.

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Чоловік та жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло та двері. Потім цеглиною поцілили в лобове скло. Автобус довелось зняти з рейсу. 16 тисяч гривень потрібно на відновлення транспорту. За фактом хуліганства поліція розпочала провадження.

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