В Кропивницком пассажиры разбили стекло автобуса из-за нежелания надевать маски
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Кропивницком пассажиры разбили лобовое стекло автобуса из-за просьбы кондуктора одеть маски. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает корреспондент УНН.
Происшествие произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26. В салон автобуса кропивничане зашли на конечной остановке. Кондуктор отметила, что из-за карантинных мероприятий, проезд возможен только в масках.
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Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. Затем кирпичом попали в лобовое стекло. Автобус пришлось снять с рейса. 16 тыс. гривен потребуется на восстановление транспорта. По факту хулиганства полиция начала производства.