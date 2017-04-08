Маршрутка столкнулась с фурой во Львовской области, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В с.Сопошин Львовской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и полуприцепа грузового автомобиля DAF. Об этом сообщили УНН в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, 7 апреля около 13:00 на автодороге международного значения М-09 сообщением Львов — Рава-Русская в с.Сопошин, Жовковского района водитель маршрутного автобуса БАЗ А079.04 сообщением Львов — Любеля, 1990 г.р., житель с.Замочек, Жовковского района, не справился с управлением и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении (личность водителя устанавливается, поскольку последний самовольно покинул место ДТП).
“В результате ДТП в Жовковскую ЦРБ обратились пассажиры этого маршрутного автобуса 1995 г.р., жительница г.Жовква, госпитализирована в Жовковскую ЦРБ; 1986 г.р., жительница с.Вязовая, госпитализирована в Жовковскую ЦРБ; 2009 г.р., житель с.Вязовая, госпитализирован в Жовковскую ЦРБ; 1955 г.р., житель Львова, госпитализирован в Жовковскую ЦРБ; 1996 г.р., жительница с.Воля Высоцкая, госпитализирована в Жовковскую ЦРБ”, — говорится в сообщении.
Еще 3-м пассажирам была оказана медицинская помощь в Жовковской ЦРБ и они были отпущены по месту жительства.
Водитель маршрутного автобуса телесных повреждений не получил, за медпомощью не обращался.
Напомним, 6 апреля в Ровенской области в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей пострадали четыре человека.