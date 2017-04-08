Маршрутка столкнулась с фурой во Львовской области, есть пострадавшие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49579 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104559 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160821 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118524 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117740 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113204 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154823 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В с.Сопошин Львовской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и полуприцепа грузового автомобиля DAF. Об этом сообщили УНН в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 7 апреля около 13:00 на автодороге международного значения М-09 сообщением Львов — Рава-Русская в с.Сопошин, Жовковского района водитель маршрутного автобуса БАЗ А079.04 сообщением Львов — Любеля, 1990 г.р., житель с.Замочек, Жовковского района, не справился с управлением и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении (личность водителя устанавливается, поскольку последний самовольно покинул место ДТП).

“В результате ДТП в Жовковскую ЦРБ обратились пассажиры этого маршрутного автобуса 1995 г.р., жительница г.Жовква, госпитализирована в Жовковскую ЦРБ; 1986 г.р., жительница с.Вязовая, госпитализирована в Жовковскую ЦРБ; 2009 г.р., житель с.Вязовая, госпитализирован в Жовковскую ЦРБ; 1955 г.р., житель Львова, госпитализирован в Жовковскую ЦРБ; 1996 г.р., жительница с.Воля Высоцкая, госпитализирована в Жовковскую ЦРБ”, — говорится в сообщении.

Еще 3-м пассажирам была оказана медицинская помощь в Жовковской ЦРБ и они были отпущены по месту жительства.

Водитель маршрутного автобуса телесных повреждений не получил, за медпомощью не обращался.

Напомним, 6 апреля в Ровенской области в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей пострадали четыре человека.

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