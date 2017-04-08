Маршрутка зіткнулася з фурою на Львівщині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У с.Сопошин Львівської області сталася ДТП за участю маршрутного автобуса і напівпричепа вантажного автомобіля DAF. Про це УНН повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 7 квітня близько 13:00 на автодорозі міжнародного значення М-09 сполученням Львів — Рава-Руська в с.Сопошин, Жовківського району водій маршрутного автобуса БАЗ А079.04 сполученням Львів — Любеля, 1990 р.н., житель с.Замочок, Жовківського району, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля DAF, який рухався в попутному напрямку (особа водія встановлюється, оскільки останній самовільно покинув місце ДТП).
“Внаслідок ДТП в Жовківську ЦРЛ звернулись пасажири цього маршрутного автобуса: 1995 р.н., жителька м.Жовква, госпіталізована в Жовківську ЦРЛ; 1986 р.н., жителька с.Вʼязова, госпіталізована в Жовківську ЦРЛ; 2009 р.н., житель с.Вʼязова, госпіталізований в Жовківську ЦРЛ; 1955 р.н., житель м.Львова, госпіталізований в Жовківську ЦРЛ; 1996 р.н., жителька с.Воля Висоцька, госпіталізована в Жовківську ЦРЛ”, — йдеться у повідомленні.
Ще 3-м пасажирам була надана медична допомога в Жовківській ЦРЛ та відпущено за місцем проживання.
Водій маршрутного автобуса тілесних ушкоджень не отримав, за меддопомогою не звертався.
Нагадаємо, 6 квітня на Рівненщині в дорожньо-транспортній пригоді за участю трьох автомобілів постраждали четверо осіб.