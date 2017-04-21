Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В центре Запорожья на дамбе между остановками общественного транспорта “Гагарина” и “Пушкина” перевернулась маршрутка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Около 4:50 утра, водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего микроавтобус перевернулся.
Медики госпитализировали 8 пассажиров с травмами различной степени тяжести. Однако, пятеро пострадавших, после обследования врачей, оставаться в больнице отказались. Всего в маршрутке ехало 15 пассажиров.
Напомним, поздно вечером 19 апреля на Ирпенской трассе в Киеве столкнулись 6 автомобилей, есть пострадавшие.