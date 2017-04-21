Маршрутка з пасажирами перекинулась у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. У центрі Запоріжжя на дамбі між зупинками громадського транспорту “Гагаріна” і “Пушкіна” перекинулася маршрутка. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції.
Близько 4:50 ранку, водій маршрутки не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого мікроавтобус перекинувся.
Медики госпіталізували 8 пасажирів з травмами різної ступені тяжкості. Однак, п'ятеро постраждалих, після обстеження лікарів, залишатися в лікарні відмовилися. Всього в маршрутці їхало 15 пасажирів.
Нагадаємо, пізно ввечері 19 квітня на Ірпінській трасі в Києві зіткнулись 6 автомобілів, є постраждалі.