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Маршрутка полностью сгорела в Сумах

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. В Сумах на улице Ковпака полностью выгорела маршрутка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Сумской области.

В службу спасения в 10:23 поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса на улице Ковпака. О пожаре сообщили случайные прохожие.

По предварительной информации, возгорание возникло в задней части автобуса, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство.

Никто не пострадал, водитель маршрутки вовремя покинул горящий автомобиль, а пассажиров на момент возгорания в маршрутке не было.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что транспортное средство полностью охвачено огнем. В 10:50 пожар был полностью ликвидирован.

Для ликвидации пожара привлекались 8 спасателей. Причина возгорания устанавливается.

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