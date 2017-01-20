Маршрутка полностью сгорела в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Сумах на улице Ковпака полностью выгорела маршрутка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Сумской области.
В службу спасения в 10:23 поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса на улице Ковпака. О пожаре сообщили случайные прохожие.
По предварительной информации, возгорание возникло в задней части автобуса, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство.
Никто не пострадал, водитель маршрутки вовремя покинул горящий автомобиль, а пассажиров на момент возгорания в маршрутке не было.
Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что транспортное средство полностью охвачено огнем. В 10:50 пожар был полностью ликвидирован.
Для ликвидации пожара привлекались 8 спасателей. Причина возгорания устанавливается.