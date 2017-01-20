Маршрутка вщент згоріла у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. У Сумах на вулиці Ковпака вщент вигоріла маршрутка. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Сумській області.
До служби порятунку о 10:23 надійшло повідомлення про загорання маршрутного автобусу на вулиці Ковпака. Про пожежу повідомили випадкові перехожі.
За попередньою інформацією, загорання виникло в задній частині астобуса, де знаходились газові балони. Вогонь миттєво поширився на весь транспортний засіб.
Нахто не постражав, водій маршрутки вчасно залишив палаючий автомобіль, а пасажирів на момент загоряння в маршрутці не було.
Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що транспортний засіб повністю охоплений вогнем. О10:50 пожежу було повністю ліквідовано.
Всього для ліквідації пожежі залучалось 8 рятувальників. Причина загорання встановлюється.