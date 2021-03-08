Марш женщин в Киеве прошел без нарушений - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Киеве Марш женщин прошел без нарушений общественного порядка и задержанных. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции Киева.
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“Акция прошла без нарушений общественного порядка и не было задержанных”, — сказали в пресс-службе.
Добавим, что на Михайловской площади в центре столицы проходил митинг участников противников Марша женщин и ратификации Стамбульской конвенции. Также контр-активисты бросали в участников Марша женщин спасательные круги.
Что было раньше
В Киеве прошел Марш женщин. В этом году он посвящен теме влияния пандемии COVID-19 на женщин и ратификации Стамбульской конвенции.
Напомним, 5 марта участники организации “Традиции и порядок” спровоцировали конфликт во время Марша женщин в Одессе. Из-за нарушения порядка правоохранители задержали нескольких человек.