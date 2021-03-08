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Марш жінок у Києві пройшов без порушень – поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві Марш жінок пройшов без порушень громадського порядку та затриманих. Про це журналісту УНН розповіли в пресслужбі поліції Києва.

Цитата

“Акція пройшла без порушень громадського порядку і не було затриманих”, — сказали в пресслужбі.

Додамо, що на Михайлівській площі в центрі столиці проходив мітинг учасників противників Маршу жінок та ратифікації Стамбульської конвенції. Також контр-активісти кидали в учасників Маршу жінок рятувальні кола.

Що було раніше

У Києві пройшов Марш жінок. Цього року він присвячений темі впливу пандемії COVID-19 на жінок та ратифікації Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, 5 березня учасники організації “Традиції і порядок” спровокували конфлікт під час Маршу жінок в Одесі. Через порушення порядку правоохоронці затримали декількох осіб.

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