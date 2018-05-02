Марш украинского порядка: в Одессе начался митинг националистов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. Возле памятника Тараса Шевченко в Одессе собралось несколько сотен представителей правых сил, которые впоследствии пошли "маршем украинского порядка" в центр города, передает корреспондент УНН.
"Сегодняшний марш - это марш украинского порядка, который организовывают такие организации как ВО "Свобода", национальное освободительное движение "Правый сектор", политическая партия "Национальный корпус". Планируем более 1,5 тыс. человек ", - рассказал глава одесской ячейки Национального корпуса Александр Дроздов.
По его словам, начальная точка маршрута активистов - парк Шевченко, конечная - Соборная площадь в центре города.
"Безопасность обеспечивают правоохранители, также у нас на марше сегодня присутствовали активисты национальной дружины", - отметил он.
Активист добавил, что целью митинга является отметить день, когда "остановили русскую весну и отстояли Одессу".
Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей.