Марш украинского порядка: в Одессе начался митинг националистов

"Сегодняшний марш - это марш украинского порядка, который организовывают такие организации как ВО "Свобода", национальное освободительное движение "Правый сектор", политическая партия "Национальный корпус". Планируем более 1,5 тыс. человек ", - рассказал глава одесской ячейки Национального корпуса Александр Дроздов.

По его словам, начальная точка маршрута активистов - парк Шевченко, конечная - Соборная площадь в центре города.

"Безопасность обеспечивают правоохранители, также у нас на марше сегодня присутствовали активисты национальной дружины", - отметил он.

Активист добавил, что целью митинга является отметить день, когда "остановили русскую весну и отстояли Одессу".

Напомним, публичную безопасность и порядок 2 мая в Одессе будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей.