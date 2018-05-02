Марш українського порядку: в Одесі розпочався мітинг націоналістів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. Біля пам’ятнику Тараса Шевченка в Одесі зібралось декілька сотень представників правих сил, які згодом рушили “маршем українського порядку” в центрі міста, передає кореспондент УНН.
“Сьогоднішній марш — це марш українського порядку, його організовують такі організації як ВО „Свобода“, національний визвольний рух „Правий сектор“, політична партія „Національний корпус“. Плануємо більше 1,5 тис. людей”, — розповів голова одеського осередку Національного корпусу Олександр Дроздов.
За його словами, початкова точка маршруту активістів — парк Шевченка, кінцева — Соборна площа у центрі міста.
“Безпеку забезпечують правоохоронці, також у нас на марші сьогодні присутні активісти національної дружини”, — зазначив він.
Активіст додав, що метою мітингу є відзначити день, коли “зупинили російську весну і відстояли Одесу”.
Нагадаємо, публічну безпеку і порядок 2 травня в Одесі забезпечуватимуть понад 2 тис. правоохоронців.