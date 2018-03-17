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"Марш Славы Героев" в Ужгороде: файеры, националистические лозунги и усиленная охрана

"Марш Славы Героев" в Ужгороде: файеры, националистические лозунги и усиленная охрана

Киев  •  УНН

 • 56256 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, центральной частью Ужгорода прошел "Марш Славы Героев Карпатской Украины", проведенный националистическими организациями к 79-й годовщины создания Карпатской Украины, передает корреспондент УНН.

В этом году мероприятие проходило под усиленной охраной со стороны Нацполиции, патрульной полиции и Нацгвардии Украины. По маршруту шествия, которое охватило 6 улиц, 2 площади и транспортный мост, было перекрыто движение автотранспорта.

Сегодня же на Закарпатье с рабочим визитом прибыл председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, который заверил, что полиция способна обеспечить публичную безопасность и общественный порядок в области.

Однако, информация о количестве правоохранителей, задействованных во время шествия, не разглашается. "Их количество было определено местным руководством полиции, и это количество соответствует потребности в рамках массовых мероприятий, которые сейчас происходят на Закарпатье", - отметил С.Князев.

В целом в шествии в центре Ужгорода взяли несколько сотен человек из нескольких националистических организаций, участники боевых действий на востоке страны, местные активисты. Участники шествия выкрикивали националистические лозунги, жгли файеры и дымовые шашки. В сопровождении силовиков колонна прошла по центру города с остановками на Театральной площади и возле памятника Президенту Карпатской Украины Августину Волошину к старинному кладбищу на ул. Капушанской, где установлен памятный крест погибшим карпатских сечевиков.

Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, в шествии массового мероприятия в Ужгороде полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка и обращений по этому поводу от жителей города. Вместе с тем правоохранители на Закарпатье будут работать в режиме усиленного несения службы до 18 марта включительно.

Как сообщал УНН, полиция на Закарпатье задержала более 30 человек с дубинками и балаклавами.

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