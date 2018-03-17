"Марш Слави Героїв" в Ужгороді: фаєри, націоналістичні гасла і посилена охорона
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, центральною частиною Ужгорода пройшов "Марш Слави Героїв Карпатської України", проведений націоналістичними організаціями до 79-ї річниці створення Карпатської України, передає кореспондент УНН.
Цього року захід проходив під посиленою охороною з боку Нацполіції, патрульної поліції та Нацгвардії України. За маршрутом ходи, який охопив 6 вулиць, 2 площі та транспортний міст, було перекрито рух автотранспорту.
Сьогодні ж на Закарпаття із робочим візитом прибув голова Національної поліції України Сергій Князєв, який запевнив, що поліція здатна забезпечити публічну безпеку та громадський спокій в області.
Однак, інформація про кількість правоохоронців, задіяних під час ходи, не розголошується. "Їх кількість була визначена місцевим керівництвом поліції, і ця кількість відповідає потребі у рамках масових заходів, що зараз відбуваються на Закарпатті", – зазначив С.Князєв.
Загалом участь у ході центром Ужгорода взяли кілька сотень осіб з кількох націоналістичних організацій, учасники бойових дій на сході країни, місцеві активісти. Учасники ходи вигукували націоналістичні гасла, палили фаєри та димові шашки. У супроводі силовиків колона пройшла центром міста із зупинками на площі Театральній та біля пам′ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину до старовинного цвинтаря на вул. Капушанській, де встановлено пам′ятний хрест загиблим карпатським січовикам.
Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, у ході масового заходу в Ужгороді поліція не зафіксувала порушень громадського порядку та звернень з цього приводу від мешканців міста. Водночас правоохоронці на Закарпатті працюватимуть у режимі посиленого несення служби до 18 березня включно.
Як повідомляв УНН, поліція на Закарпатті затримала понад 30 осіб з кийками і балаклавами.