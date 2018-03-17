"Марш Слави Героїв" в Ужгороді: фаєри, націоналістичні гасла і посилена охорона

ukru
Ексклюзив
10:32 • 119217 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 102021 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 154412 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 148441 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 193880 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 186412 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 226339 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 132583 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 135625 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 168273 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 114442 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 164660 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 124775 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 169768 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 117881 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 119255 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 154462 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 169763 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 164657 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 226359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 5857 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 12506 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 27330 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 44086 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 46384 перегляди
Актуальне
"Марш Слави Героїв" в Ужгороді: фаєри, націоналістичні гасла і посилена охорона

"Марш Слави Героїв" в Ужгороді: фаєри, націоналістичні гасла і посилена охорона

Київ • УНН

 • 56258 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, центральною частиною Ужгорода пройшов "Марш Слави Героїв Карпатської України", проведений націоналістичними організаціями до 79-ї річниці створення Карпатської України, передає кореспондент УНН.

Цього року захід проходив під посиленою охороною з боку Нацполіції, патрульної поліції та Нацгвардії України. За маршрутом ходи, який охопив 6 вулиць, 2 площі та транспортний міст, було перекрито рух автотранспорту.

Сьогодні ж на Закарпаття із робочим візитом прибув голова Національної поліції України Сергій Князєв, який запевнив, що поліція здатна забезпечити публічну безпеку та громадський спокій в області.

Однак, інформація про кількість правоохоронців, задіяних під час ходи, не розголошується. "Їх кількість була визначена місцевим керівництвом поліції, і ця кількість відповідає потребі у рамках масових заходів, що зараз відбуваються на Закарпатті", – зазначив С.Князєв.

Загалом участь у ході центром Ужгорода взяли кілька сотень осіб з кількох націоналістичних організацій, учасники бойових дій на сході країни, місцеві активісти. Учасники ходи вигукували націоналістичні гасла, палили фаєри та димові шашки. У супроводі силовиків колона пройшла центром міста із зупинками на площі Театральній та біля пам′ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину до старовинного цвинтаря на вул. Капушанській, де встановлено пам′ятний хрест загиблим карпатським січовикам.

Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, у ході масового заходу в Ужгороді поліція не зафіксувала порушень громадського порядку та звернень з цього приводу від мешканців міста. Водночас правоохоронці на Закарпатті працюватимуть у режимі посиленого несення служби до 18 березня включно.

Як повідомляв УНН, поліція на Закарпатті затримала понад 30 осіб з кийками і балаклавами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПМультимедіаПодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.04
Bitcoin
$87,763.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.03
Золото
$3,061.75
Ethereum
$2,064.63