Марлос стал лучшим футболистом "Шахтера" на групповом этапе ЛЧ

Марлос за 6 поединков группового этапа забил дважды и отдал два ассиста, за что удостоился средней оценки 7,46 балла. В тройку лучших попал Фред — 7,21 и Бернард — 7,17. Вратарь Пятов оказался на 4-й строчке — 7.

Примечательно, что самый высокий балл среди всех игроков квартета F оказался у полузащитника “Манчестер Сити” Кевина Де Брюйне — 7,93.

Напомним, что по итогам жребия 1/8 финала ЛЧ “горнякам” выпала итальянская “Рома”.