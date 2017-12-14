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Марлос став кращим футболістом "Шахтаря" на груповому етапі ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Авторитетне видання WhoScored визнало півзахисника збірної України Марлоса кращим у складі “Шахтаря” в іграх групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.

Марлос за 6 поєдинків групового етапу забив двічі та віддав два асисти, за що удостоївся середньої оцінки 7,46 бали. До трійки кращих потрапив Фред — 7,21 та Бернард — 7,17. Воротар Пятов опинився на 4-му рядку — 7.

Примітно, що найвищий бал серед усіх гравців квартету F виявився у півзахисника “Манчестер Сіті” Кевіна Де Брюйне — 7,93.

Нагадаємо, що за підсумками жеребу 1/8 фіналу ЛЧ “гірникам” випала італійська “Рома”.

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