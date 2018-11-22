Маркарова сдвинет гендерный крен украинского Кабмина - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Назначение Оксаны Маркаровой на пост министра финансов является положительным шагом к выравниванию гендерного баланса в Кабинете министров Украины. С такой точкой зрения согласился посол Канады в Украине Роман Ващук во время блиц-интервью УНН.
Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать назначение Оксаны Маркаровой положительным шагом к выравниванию гендерного баланса в Кабинете министров Украины, дипломат ответил: "Безусловно".
"Она не является первой женщиной-министром финансов в Украине, она работала кстати с первой женщиной-министром финансов Натальей Яреско, и теперь она продолжает это дело, и я поздравляю ее прежде всего как финансового профессионала, а уже потом - (поздравляю) выравнивание гендерного баланса хоть немного", - сказал Ващук.
По его словам, сейчас гендерный баланс в украинском Кабмине "не совсем 50 на 50". Поэтому это назначение имеет очень положительный "побочный эффект".
"Я думаю, здесь еще есть поле к развитию", - добавил он.
Отметим, что 22 ноября Верховная Рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата Украины.
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал назначение Оксаны Маркаровой на пост министра финансов. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.
Ранее премьер-министр предложил парламенту утвердить Оксану Маркарову в должности министра финансов Украины.
Напомним, 7 июня 2018 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства возложил исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову. К исполнению обязанностей министра она приступила с 8 июня.
До этого, с 29 апреля 2016 года, Маркарова работала в должности первого заместителя министра финансов Украины.
В Министерстве финансов она начала работать с 2015 года на должности заместителя министра финансов Украины - руководителя аппарата.