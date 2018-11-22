Маркарова зрушить гендерний крен українського Кабміну - посол

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи можна вважати призначення Оксани Маркарової позитивним кроком до вирівнювання гендерного балансу в Кабінеті міністрів України, дипломат відповів: “Безумовно”.

“Вона не є першою жінкою-міністром фінансів в Україні, вона працювала до речі з першою жінкою-міністром фінансів Наталею Яреско, і тепер вона продовжує цю справу, тож я вітаю її, передусім, як фінансового професіонала, а вже потім — (вітаю) вирівнювання гендерного балансу хоч трохи”, — сказав Ващук.

За його словами, наразі гендерний баланс в українському Кабміні “не зовсім 50 на 50”. Тому це призначення має дуже позитивний "побічний ефект".

"Я думаю, тут ще є поле до розвитку”, — додав він.

Зазначимо, що 22 листопада Верховна Рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати України.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України із питань бюджету підтримав призначення Оксани Маркарової на пост міністра фінансів. Відповідне рішення було прийняте під час засідання комітету.

Раніше прем’єр-міністр запропонував парламенту затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на першого заступника міністра Оксану Маркарову. До виконання обов'язків міністра вона приступила з 8 червня.

До цього, з 29 квітня 2016 року, Маркарова працювала на посаді першого заступника міністра фінансів України.

У Міністерстві фінансів вона почала працювати з 2015 року на посад заступника міністра фінансів України – керівника апарату.