Маркарова рассказала о планах в долговой политике Украины

"Кризисы в 2013, 2014, 2015 годах привели к тому, что наш долг составлял 80% до нашего ВВП. Мы уменьшили долг уже в этом году до менее чем 60% и надеемся, что в следующем году в наших планах снизить его до цифры, которая будет менее 50%", - отметила Маркарова.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что правительство до 2020 года поставил себе цель по долгу к ВВП - снизить до 52,4%.