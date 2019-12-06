Маркарова розповіла про плани в борговій політиці України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Уряд планує у наступному році зменшити державний і гарантований державний борг України з 60% до менше ніж 50% до ВВП. Про це повідомила під час години запитань до уряду у ВРУ міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"Кризи у 2013, 2014, 2015 роках призвели до того, що наш борг складав 80% до нашого ВВП. Ми зменшили борг уже в цьому році до менше ніж 60% і сподіваємося, що в наступному році в наших планах знизити його до цифри, яка буде менше ніж 50 %", - зазначила Маркарова.
Раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомляла, що уряд до 2020 року поставив собі ціль щодо боргу до ВВП - знизити до 52,4%.