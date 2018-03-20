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Марк Цукерберг потерял более 6 млрд долларов из-за скандала с компанией Cambridge Analytica

Марк Цукерберг потерял более 6 млрд долларов из-за скандала с компанией Cambridge Analytica

Киев  •  УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Состояние американского предпринимателя Марка Цукерберга сократились более чем на 6 млрд долларов в связи со снижением курса акций основанной им компании Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNBC.

По итогам торговой сессии стоимость ценных бумаг снизилась почти на 7%. Основной причиной стало появление новостей о том, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook и на основе этого разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

По сведениям CNBC, Цукербергу, а также подконтрольным ему структурам принадлежит более 403 млн акций компании Facebook. Их общая стоимость после падения на 7% превышает 68 млрд долларов.

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Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Цукерберга в результате равны 70,4 млрд долларов. Предприниматель занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Он уступает лишь главе компании Amazon Джефф Безос (129 млрд долларов), основателю Microsoft Биллу Гейтсу (91,4 млрд долл.), Руководителю инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (87,6 млрд долл.), А также основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге (70,8 млрд долл.).

О сборе данных Cambridge Analytica сообщила ранее газета The New York Times. Как рассказали бывшие сотрудники фирмы, разработанный ею метод облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их выбор.

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Напомним, в Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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