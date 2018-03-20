Марк Цукерберг втратив більше 6 млрд доларів через скандал з компанією Cambridge Analytica
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Статки американського підприємця Марка Цукерберга скоротилися більш ніж на 6 млрд доларів у зв'язку зі зниженням курсу акцій заснованої ним компанії Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNBC.
За підсумками торгової сесії вартість цінних паперів знизилася майже на 7%. Основною причиною стала поява новин про те, що британській аналітичній компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook і на основі цього розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
За відомостями CNBC, Цукербергу, а також підконтрольним йому структурам належить більш 403 млн акцій компанії Facebook. Їх загальна вартість після падіння на 7% перевищує 68 млрд доларів.
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Згідно з останніми оцінками агентства Bloomberg, статки Цукерберга в результаті дорівнюють 70,4 млрд доларів. Підприємець займає п’яте місце в списку найбагатших людей світу. Він поступається лише главі компанії Amazon Джефф Безос (129 млрд доларів), засновнику Microsoft Біллу Гейтсу (91,4 млрд дол.), керівнику інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффетту (87,6 млрд дол.), а також засновнику іспанського текстильного концерну Inditex і торгової марки Zara Амансіо Ортезі (70,8 млрд дол.).
Про збір даних Cambridge Analytica повідомила раніше газета The New York Times. Як розповіли виданню колишні співробітники фірми, розроблений нею алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою впливу на їх вибір.
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Нагадаємо, у Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов'язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.