Мариупольцев предупредили об утилизации снарядов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. В субботу, 8 апреля, будет проходить утилизация непригодных боеприпасов под Мариуполем. Жителей города просят сохранять спокойствие. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группы “Мариуполь”.
Так, по информации пресс-службы оперативно-тактической группы “Мариуполь”, завтра, 8 апреля, вблизи Мариуполя будет проводиться плановая утилизация непригодных боеприпасов.
“В связи с этим, с 9 утра до 17 вечера, в городе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов. Жителей Мариуполя просят сохранять спокойствие. Безопасности города ничего не угрожает”, — говорится в сообщении.
Напомним, 24 марта во Мариуполе также происходила утилизация боеприпасов. Жители города сообщали о громких звуках, похожих на взрывы.