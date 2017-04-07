Маріупольців попередили про утилізацію снарядів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. У суботу, 8 квітня, утилізовуватимуть непридатні боєприпаси під Маріуполем. Жителів міста просять зберігати спокій. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі оперативно-тактичного угруповання “Маріуполь”.
Так, за інформацією прес-служби оперативно-тактичного угруповання “Маріуполь”, завтра, 8 квітня, поблизу Маріуполя буде проводитися планова утилізація непридатних боєприпасів.
“У зв’язку з цим, з 9 ранку до 17 вечора, в місті можуть бути чутні гучні звуки вибухів снарядів. Жителів Маріуполя просять зберігати спокій. Безпеці міста нічого не загрожує”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 березня у Маріуполі також відбувалася утилізація боєприпасів. Жителі міста повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи.