"Мариуполь" арендовал вратаря "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. ФК "Мариуполь" оформил аренду вратаря "Шахтера" Олега Кудрика. Об этом говорится на сайте приазовского коллектива, передает УНН.
Футболист "Шахтера" будет выступать за команду в следующем сезоне на правах аренды.
Уроженец города является воспитанником ФК "Львов" (до 2011 года) и академии ФК "Шахтер" (2012-13). В составе донецкого "Шахтера" стал "бронзовым" и "серебряным" призером юношеского чемпионата Украины (29 матчей, 30 пропущенных мячей). Становился финалистом юношеской Лиги УЕФА (2014/15).
Отметим, что прошлый сезон Кудрик провел в аренде в "Карпатах": 11 матчей, 18 пропущенных мячей, 2 матча на ноль.
Напомним, что "Мариуполь" получил нового главного наставника клуба.