Син Маркевича очолив клуб УПЛ

Перший віце-президент ФК “Маріуполь” Андрій Санін представив нового “керманича” футболістам. Контракт з Остапом Маркевичем розрахований на один сезон.

“Було кілька кандидатур. Але у Остапа Маркевича, одного з найпрогресивніших українських тренерів, було дуже цікаве бачення. Воно повністю співпадало з нашою концепцією розвитку клубу. Тому ми зупинили свій вибір саме на Остапі Мироновичі”, — відзначив Санін.

Відзначимо, що фахівець працював в структурі ФК “Вільяреал” (Іспанія). У 2016-2019 роках тренував “Вільяреал” U-20, разом з яким виграв срібні медалі чемпіонату Іспанії. З червня по жовтень 2019 року працював головним тренером “Агробізнесу” (Хмельницька область). Пізніше очолив одеський “Чорноморець”.

Нагадаємо, що попереднім наставником клубу був Олександр Бабіч.