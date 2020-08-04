Сын Маркевича возглавил клуб УПЛ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 94891 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107718 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112583 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142986 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113929 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136828 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103229 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102721 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104980 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102241 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Сын Маркевича возглавил клуб УПЛ

Сын Маркевича возглавил клуб УПЛ

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 • 12134 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Новым главным тренером ФК "Мариуполь" стал сын Мирона Маркевича - Остап. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.

Первый вице-президент ФК “Мариуполь” Андрей Санин представил нового “вождя” футболистам. Контракт с Остапом Маркевичем рассчитан на один сезон.

“Было несколько кандидатур. Но у Остапа Маркевича, одного из самых прогрессивных украинских тренеров, было очень интересное видение. Оно полностью совпадало с нашей концепцией развития клуба. Поэтому мы остановили свой выбор именно на Остапе Миронович”, — отметил Санин.

Отметим, что специалист работал в структуре ФК “Вильярреал” (Испания). В 2016-2019 годах тренировал “Вильярреал” U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года работал главным тренером “Агробизнеса” (Хмельницкая область). Позже возглавил одесский “Черноморец”.

Напомним, что предыдущим наставником клуба был Александр Бабич.

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