Сын Маркевича возглавил клуб УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Новым главным тренером ФК "Мариуполь" стал сын Мирона Маркевича - Остап. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.
Первый вице-президент ФК “Мариуполь” Андрей Санин представил нового “вождя” футболистам. Контракт с Остапом Маркевичем рассчитан на один сезон.
“Было несколько кандидатур. Но у Остапа Маркевича, одного из самых прогрессивных украинских тренеров, было очень интересное видение. Оно полностью совпадало с нашей концепцией развития клуба. Поэтому мы остановили свой выбор именно на Остапе Миронович”, — отметил Санин.
Отметим, что специалист работал в структуре ФК “Вильярреал” (Испания). В 2016-2019 годах тренировал “Вильярреал” U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года работал главным тренером “Агробизнеса” (Хмельницкая область). Позже возглавил одесский “Черноморец”.
Напомним, что предыдущим наставником клуба был Александр Бабич.