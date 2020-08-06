"Маріуполь" орендував воротаря "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. ФК "Маріуполь" оформив оренду воротара "Шахтаря" Олега Кудрика. Про це сказано на сайті приазовського колективу, передає УНН.
Футболіст "Шахтаря" буде виступати за команду у наступному сезоні на правах оренди.
Уродженець міста є вихованцем ФК "Львів" (до 2011 року) і академії ФК "Шахтар" (2012-13). У складі донецького "Шахтаря" став "бронзовим" і "срібним" призером юнацького чемпіонату України (29 матчів, 30 пропущених м'ячів). Ставав фіналістом юнацької Ліги УЄФА (2014/15).
Зазначимо, що минулий сезон Кудрик провів в оренді у "Карпатах": 11 матчів, 18 пропущених м'ячів, 2 матчі на нуль.
Нагадаємо, що "Маріуполь" отримав нового головного наставника клубу.