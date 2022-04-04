Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения - Минобороны Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку город обеспечивает сухопутный коридор из россии к временно оккупированному Крыму, заявили в Министерстве обороны Великобритании 3 апреля, пишет УНН.
Детали
По данным британской военной разведки, российские войска пытаются взять Мариуполь, в городе идут тяжелые бои.
Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам. Украинские силы, сообщают в Минобороны Британии, поддерживают устойчивое сопротивление.
Ранее
Минобороны Британии сообщило, что россия оказалась неспособной уничтожить системы украинской ПВО.