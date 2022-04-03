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росія виявилася неспроможною знищити системи української ППО - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. росія виявилася неспроможною знищити системи української протиповітряної оборони і це серйозно підірвало здатність її сухопутних військ до наступу. Про це йдеться у звіті британської розвідки за підсумками 2 квітня, повідомляє УНН.

росія виявилася неспроможною знищити системи української ППО - британська розвідка

Цитата

"Нездатність росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, у свою чергу, суттєво вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів", – заявили британські розвідники.

Деталі

Незважаючи на безперервні зусилля росії щодо ослаблення можливостей ППО ЗСУ, Україна, як і раніше, становить серйозну проблему для російських повітряних та ракетних операцій. В результаті російські літаки, як і раніше, уразливі для систем ППО малої та середньої дальності.

"За останній тиждень спостерігалася концентрація активності російської авіації у напрямку південного сходу України, ймовірно, через те, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі", – підсумували у звіті британської розвідки.

Нагадаємо

Велика Британія та союзники домовилися направити Україні більше летальної зброї.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/V6XxtXUEbA

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