росія виявилася неспроможною знищити системи української ППО - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. росія виявилася неспроможною знищити системи української протиповітряної оборони і це серйозно підірвало здатність її сухопутних військ до наступу. Про це йдеться у звіті британської розвідки за підсумками 2 квітня, повідомляє УНН.
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"Нездатність росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю над повітрям, що, у свою чергу, суттєво вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів", – заявили британські розвідники.
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Незважаючи на безперервні зусилля росії щодо ослаблення можливостей ППО ЗСУ, Україна, як і раніше, становить серйозну проблему для російських повітряних та ракетних операцій. В результаті російські літаки, як і раніше, уразливі для систем ППО малої та середньої дальності.
"За останній тиждень спостерігалася концентрація активності російської авіації у напрямку південного сходу України, ймовірно, через те, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі", – підсумували у звіті британської розвідки.
Нагадаємо
Велика Британія та союзники домовилися направити Україні більше летальної зброї.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022
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