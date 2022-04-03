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россия оказалась неспособной уничтожить системы украинской ПВО - британская разведка

Киев • УНН

 • 113135 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. россия оказалась неспособной уничтожить системы украинской противовоздушной обороны и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению. Об этом говорится в отчете британской разведки по итогам 2 апреля, сообщает УНН.

россия оказалась неспособной уничтожить системы украинской ПВО - британская разведка

Цитата

"Неспособность россии обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", - заявили британские разведчики.

Детали

Несмотря на непрерывные усилия россии по ослаблению возможностей ПВО ВСУ, Украина, как и раньше, представляет серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.

"За последнюю неделю наблюдалась концентрация активности российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, из-за того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", - подытожили в отчете британской разведки.

Напомним

Великобритания и союзники договорились направить Украине летальной оружия.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/V6XxtXUEbA

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