Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення - Міноборони Британії

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки місто забезпечує сухопутний коридор з росії до тимчасово окупованого Криму, заявили у Міністерстві оборони Великої Британії 3 квітня, пише УНН.