Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення - Міноборони Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки місто забезпечує сухопутний коридор з росії до тимчасово окупованого Криму, заявили у Міністерстві оборони Великої Британії 3 квітня, пише УНН.
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За даними британської оборонної розвідки, російські війська намагаються взяти Маріуполь, у місті тривають важкі бої.
Місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів. Українські сили, повідомляють у Міноборони Британії, підтримують стійкий опір.
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Міноборони Британії повідомило, що росія виявилася неспроможною знищити системи української ППО.