Министр финансов Украины обратился к G7 с просьбой ускорить разработку процедур использования $50 млрд от замороженных российских активов. Марченко подчеркнул необходимость постоянной международной поддержки Украины.
Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи финансового блока G7 обратился к партнерам с просьбой ускорить разработку процедур использования доходов в 50 млрд долл. от замороженных российских активов, о чем сообщил в четверг в X, пишет УНН.
На встрече финансового блока G7 я подчеркнул финансовую устойчивость страны, но отметил необходимость постоянной международной поддержки. Обратился к партнерам ускорить разработку порядка использования доходов $50 млрд от замороженных российских активов
G7 обговорює план кредитування для України та продовження замороження російських активів24 июля 2024, 20:26 • 59277 просмотров