Карта распространения COVID-19 в Киеве: более 100 больных - сразу в двух районах столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 16 апреля, всего в столице зафиксировано уже 644 случая заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Третий раз подряд больше всего случаев обнаружили в Дарницком районе города - 9. Соответствующую карту обнародовал в себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +4;
▪️ Шевченковский +3;
▪️ Соломенский 1;
▪️ Днепровский +8;
▪️ Святошинский +2;
▪️ Деснянский 1;
▪️ Подольский 0;
▪️ Голосеевский 2;
▪️ Оболонский +2;
▪️ Дарницкий +9", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (184), Дарницкий (105), Шевченковский (67) и Соломенский (67).
Меньше всего случаев - Святошинский (27), Подольский (28) и Оболонский (33) районы.
Напомним, в Киеве уже 644 случая COVID-19: коронавирус подтвердили у двухлетнего ребенка.