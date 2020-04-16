Мапа поширення COVID-19 у Києві: понад 100 хворих - одразу у двох районах столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на 16 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 644 випадки захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. Втретє поспіль найбільше випадків виявили у Дарницькому районі міста - 9. Відповідну мапу оприлюднив у себе у Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +4;
▪️ Шевченкiвський +3;
▪️ Солом’янський +1;
▪️ Дніпровський +8;
▪️ Святошинський +2;
▪️ Деснянський +1;
▪️ Подільський +0;
▪️ Голосіївський +2;
▪️ Оболонський +2;
▪️ Дарницький +9", - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (184), Дарницький (105), Шевченківський (67) та Солом’янський (67).
Найменше випадків - Святошинський (27), Подільський (28) та Оболонський (33) райони.
Нагадаємо, у Києві вже 644 випадків COVID-19: коронавірус підтвердили у дворічної дитини.