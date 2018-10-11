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Манчини об игре с Украиной: у нас много ничьих, я уже устал от них

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче с Украиной (1:1), информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

“Мы должны быть злыми и всегда идти вперед, быть более агрессивными в атаке. Матчи выигрываются только благодаря голам, через злость. Мы повели в счете, но как только расслабились, получили гол в свои ворота. Я доволен нашими игроками и, в частности, нашими дебютантами. Ошибки делают все, но все равно ребята молодцы, они сыграли хорошо. Нам не хватило победного гола, поэтому я немного разочарован. Команда переживает сложный период, но показала хорошую игру”, — сказал итальянский специалист.

О схеме в три форварда и уныние результатом, Манчини сказал следующее: “Три форварда? Эта схема действовала хорошо, мы ее использовали впервые, и, на мой взгляд, она сработала. Действительно, у нас много ничьих, я уже тоже устал от них. Это последствия кризиса, который начался два месяца назад. Но я надеюсь, что в воскресенье она закончится, и мы покажем свой лучший футбол. Разница между первым и вторым таймом была заметна, замены нас немного подвели. Болельщики, как и мы, тренеры, расстроены этим результатом. Конечно, все были бы рады победе над Украиной. Мы недовольны ничьей, но довольны качеством своей игры”.

Добавим также, 14-го на Италию ожидает матч Лиги наций в Дивизионе А с Польшей, а 16-в октября уже украинцы сыграют с чехами в Дивизионе В.

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