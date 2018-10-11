Манчіні про гру з Україною: у нас багато нічиїх, я вже втомився від них

“Ми повинні бути злішими й завжди йти вперед, бути більш агресивними в атаці. Матчі виграються лише завдяки голам, через злість. Ми повели в рахунку, але як тільки розслабилися, отримали гол у свої ворота. Я задоволений нашими гравцями і, зокрема, нашими дебютантами. Помилки роблять усі, але все одно хлопці молодці, вони зіграли добре. Нам не вистачило переможного голу, тому я трохи розчарований. Команда переживає складний період, але показала хорошу гру”, — сказав італійський фахівець.

Про схему в три форварди та засмученість результатом, Манчіні сказав наступне: “Три форварди? Ця схема діяла добре, ми її використовували вперше, і, на мій погляд, вона спрацювала. Дійсно, у нас багато нічиїх, я вже теж втомився від них. Це наслідки кризи, яка почалася два місяці тому. Але я сподіваюся, що в неділю вона закінчиться, і ми покажемо свій найкращий футбол. Різниця між першим і другим таймом була помітна, заміни нас трохи підвели. Уболівальники, як і ми, тренери, засмучені цим результатом. Звичайно, усі були б раді перемозі над Україною. Ми незадоволені нічиєю, але задоволені якістю своєї гри”.

Додамо також, 14-го на Італію очікує матч Ліги націй в Дивізіоні А із Польщею, а 16-о жовтня вже українці зіграють із Чехами в Дивізіоні В.