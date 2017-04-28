"Манчестерское дерби" завершилось в нулевую ничью
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В перенесенном матче 26 тура английской Премьер-Лиги "манчестерском дерби" с участием "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" не выявило победителя - 0: 0. Поединок состоялся на стадионе "Этихад", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Несмотря на большое преимущество "горожан" по статистическим компонентами, а именно 69 на 31 процентов владения мячом, 19 против 3-х ударов, 644 288 точных передач, встреча завершилась без голов.
Таким образом, "Манчестер Сити" и "МЮ" набрали 65 и 64 балла соответственно и остались на 4 и 5 местах.
Заметим, что "красные дьяволы" продлили беспроигрышную серию до 24 матчей. Тем самым, повторив клубный рекорд сезона 2010-2011 годов.
Добавим, что в матче 35-го тура "Манчестер Юнайтед" примет "Суонси", "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Мидлсбро".